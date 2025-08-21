Com'è nato il progetto di Warhammer 40.000: Dawn of War 4? Parlano gli sviluppatori

Com'è nato il progetto di Warhammer 40.000: Dawn of War 4? Stando alle parole degli sviluppatori di King Art Games, "è arrivato un po' dal nulla", quando lo studio stava lavorando a Iron Harvest: "Qualcuno di Games Workshop lo vide, così in pratica vennero da noi e dissero: 'Se per ipotesi volessimo realizzare Dawn of War 4, voi come lo fareste?'", ha raccontato il game director Jan Theysen.

Così "ci siamo inventati un concept (...), ma non ci aspettavamo davvero che potesse andare da qualche parte", ha continuato Theysen. Il team ha inviato la presentazione per poi tornare a concentrarsi su Iron Harvest, e solo dopo l'uscita del gioco e alcune conversazioni con il publisher, Deep Silver, è stata presa la decisione di affidare Dawn of War allo studio tedesco, chiudendo il capitolo Relic."

"A Relic dobbiamo tantissimo", ha detto il senior game designer Elliott Verbiest. "Tutto il genere degli strategici in tempo reale deve molto al lavoro che hanno fatto, non solo con Dawn of War ma con tutti i loro titoli... per noi è un enorme onore raccogliere questa eredità."

King Art Games conosceva bene le differenze fra i tre capitoli originali di Dawn of War e sapeva che gli appassionati volevano uno stile RTS più classico con costruzione di basi, economia e ricerca, ed è per questo che ha voluto tornare alle radici della serie.