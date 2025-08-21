LEGO Batman: L'eredità del Cavaliere Oscuro, abbiamo provato l'omaggio definitivo all'universo di Batman

Sono ormai vent'anni che Traveller's Tales evolve e affina la formula dei videogiochi su licenza LEGO e, dopo aver realizzato la versione "definitiva" di LEGO Star Wars con la recente Skywalker Saga, lo sviluppatore inglese si prepara a fare lo stesso col filone dedicato a Batman. Annunciato in occasione della Gamescom 2025, LEGO Batman: L'eredità del Cavaliere Oscuro vuole essere infatti il gioco LEGO più ricco e completo che sia mai stato dedicato all'uomo pipistrello (almeno finora), omaggiando l'intera storia multimediale dell'eroe DC, da film e fumetti, passando per serie TV e anche altri videogiochi.

Se mettiamo da parte lo spin-off LEGO DC Super-Villains, sono passati più di dieci anni dall'ultimo vero capitolo della serie LEGO Batman, e anziché limitarsi a una raccolta rimasterizzata dei vecchi giochi si è preferito creare un'avventura completamente inedita.

Alla fiera tedesca è stato possibile provare per un'ora una demo pre-alpha del gioco e, nonostante la formula e l'umorismo siano sempre quelli ormai noti della serie, le novità più interessanti hanno riguardato paradossalmente proprio il gameplay.