Il gioco gratis dell'Epic Games Store del 21 dicembre è disponibile e ha il 98% di recensioni positive

Siamo al 21 dicembre e anche oggi Epic Games Store ha un nuovo gioco gratis da offrirvi, per accompagnare i suoi saldi invernali. Si tratta di: Sorry We're Closed di à la mode games e si tratta di un gioco davvero apprezzato dai giocatori, che vanta ben il 98% di recensioni positive delle più di 1.300 ricevute su Steam. Si tratta anche di un titolo relativamente recente, visto che è stato lanciato a fine 2024.

Contestualmente allo sblocco del nuovo gioco, è apparso anche l'annuncio del gioco misterioso del 22 dicembre, che sarà disponibile come al solito a partire dalle 17:00. Ancora non se ne sa niente. L'unica certezza è che avete 24 ore per riscattare Sorry We're Closed, quindi datevi una mossa.