Il gioco gratis dell'Epic Games Store del 21 dicembre è disponibile e ha il 98% di recensioni positive

Siamo al 21 dicembre e anche oggi Epic Games Store ha un nuovo gioco gratis da offrirvi, per accompagnare i suoi saldi invernali. Si tratta di: Sorry We're Closed di à la mode games e si tratta di un gioco davvero apprezzato dai giocatori, che vanta ben il 98% di recensioni positive delle più di 1.300 ricevute su Steam. Si tratta anche di un titolo relativamente recente, visto che è stato lanciato a fine 2024.
Contestualmente allo sblocco del nuovo gioco, è apparso anche l'annuncio del gioco misterioso del 22 dicembre, che sarà disponibile come al solito a partire dalle 17:00. Ancora non se ne sa niente. L'unica certezza è che avete 24 ore per riscattare Sorry We're Closed, quindi datevi una mossa.
Sorry We're Closed
Sorry We're Closed viene descritto come un eccentrico survival horror con una trama che parla di demoni, angeli e di ciò che accade quando i loro mondi si scontrano. Il gameplay mescola l'esplorazione di luoghi inquadrati in stile Resident Evil classico, e sparatorie da FPS in cui Michelle la protagonista, deve usare il Terzo occhio per vedere tra i mondi, scoprirne i segreti e risolvere gli enigmi che la separano dal finale.
Si tratta anche di un titolo relativamente lungo, visto che per concluderlo ci vogliono circa 9 ore. Insomma, è un ottimo regalo, tutto sommato, nonostante non sia il videogioco più conosciuto del mondo (il che, in molti casi, è un bonus).
Se vi interessa, potete riscattare Sorry We're Closed da questa pagina, a patto di avere un account dell'Epic Games Store senza limitazioni.
Come detto, i regali giornalieri dell'Epic Games Store accompagnano i [embed ntv=saldi invernali della piattaforma] che, oltre a prevedere offerte su migliaia di titoli, potenziano le ricompense del negozio al 20%, ossia permettono di recuperare il 20% di quanto speso in buoni acquisti, spendibili su altri giochi. Questa è la pagina principale dei saldi. Le offerte termineranno l'8 gennaio 2026 alle 17:00 ora italiana.