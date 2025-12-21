Gachiakuta: The Game trasporterà la celebre serie giapponese in forma videoludica

Com2uS ha annunciato Gachiakuta: The Game, un "survival action RPG" basato sulla serie giapponese omonima. Il gioco sarà disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC tramite Steam, in data ancora da destinarsi. L'annuncio di suo è stato davvero scarno, a parte per un trailer che mostra alcune sequenze di gioco e per il rimando al futuro per altri dettagli.