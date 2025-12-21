Gachiakuta: The Game trasporterà la celebre serie giapponese in forma videoludica

Com2uS ha annunciato Gachiakuta: The Game, un "survival action RPG" basato sulla serie giapponese omonima. Il gioco sarà disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC tramite Steam, in data ancora da destinarsi. L'annuncio di suo è stato davvero scarno, a parte per un trailer che mostra alcune sequenze di gioco e per il rimando al futuro per altri dettagli.
Pochi dettagli
Il gioco seguirà la storia della serie, con il protagonista Rudo che dovrà combattere sulla Terra per scoprire come tornare nel regno celeste, da cui è stato cacciato, con un'accusa ingiusta.
Il trailer mostra in azione proprio Rudo, che combatte contro uno dei mostri nato dagli scarti del Regno Celeste. Si intravedono anche altri personaggi, ma le informazioni sono davvero scarse e non ci è dato di sapere se saranno giocabili o meno.
Considerate che si tratta di un filmato di 30 secondi, quindi è leggibile come un assaggio, in vista della presentazione vera e propria.
Gachiakuta nasce come manga, scritto e illustrato dalla mangaka Kei Urana, con il design dei graffiti realizzato da Hideyoshi Andou. L'anime, attualmente disponibile su Chruncyroll, è stato uno dei fenomeni del 2025.