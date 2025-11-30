Netflix: gli anime, i film e le serie TV in uscita a dicembre

Il mese alle porte potrebbe essere uno dei più carichi e importanti dell'anno: come sempre, a dicembre Netflix fa il pieno di film natalizi, ma tra questi è possibile trovare diversi film e serie TV interessanti anche e soprattutto per noi che amiamo i videogiochi e la cultura pop. Sicuramente la seconda parte di Stranger Things 5 indurrà molti ex abbonati a riscriversi: vi ricordiamo che uscirà il 26 dicembre, dopodiché dovremo aspettare l'1 gennaio per scoprire come finirà la serie portabandiera di Netflix. Poi tornano in catalogo anche film iconici del calibro di Terminator, Il silenzio degli innocenti e Balle spaziali, mentre il reparto anime è un po' più debole: proseguono Ranma 1/2 e Tougen Anki, ma non ci sono novità di grande rilievo in questo senso.

Il nuovo film in uscita l' 1 dicembre raddoppia la posta in gioco, essendo peraltro il film più costoso mai realizzato nei paesi nordici: questa volta i troll sono due e si daranno battaglia con ben poco riguardo per i danni collaterali. A fermarli torneranno i protagonisti del primo film, e quindi Nora Tidemann, Andreas Isaksen e Kristoffer Holm, interpretati ancora da Ine Marie Wilmann, Kim S. Falck-Jørgensen e Mads Sjøgård Pettersen. Sottovalutato per le sue origini insolite, Troll è un ottimo disaster movie e dal secondo film ci aspettiamo un prodotto altrettanto appassionante.

Il nome Roar Uthaug potrebbe dirvi poco, ma questo regista norvegese non ha firmato solo l'ottimo The Wave ma nientepopodimeno che Tomb Raider, l'adattamento cinematografico del 2018 con Alicia Vikander del recente reboot delle avventure di Lara Croft. Tuttavia, il più grande successo di Uthaug è indubbiamente Troll, un film del 2022 che reinterpreta i kaiju in chiave norvegese: al posto di Godzilla troviamo infatti un troll, letteralmente un gigante di pietra che solo un manipolo di scienziati può fermare.

La serie in due stagioni da dodici episodi - dal 3 dicembre arriva su Netflix la prima - impiega uno stile di animazione più classico, ma non rinuncia a una scrittura furbetta, che inquadra ogni arco narrativo dal punto di vista di un personaggio diverso che distorce la storia - ecco perché si parla di "racconti" - mantenendo un valido equilibrio tra azione, umorismo e avventura. Un cartoon imperdibile per gli amanti delle Turtles grandi e piccini.

L'ultima pellicola dedicata alle Tartarughe Ninja più famose del mondo è stata un successo: Caos Mutante di Jeff Rowe , scritta da un fan del calibro di Seth Rogen, ci ha deliziato con uno stile atipico e vivace, una reinterpretazione giovanile, ma intelligente delle quattro tartarughe e una storia tutt'altro che scontata. Ora su Netflix arrivano gli episodi della serie animata che fa da sequel al film: ambientata due mesi dopo, racconta le avventure dei nostri eroi mentre si barcamenano tra due vite, affrontando il liceo di giorno e i super criminali di notte.

Se già diventa difficile scegliere da che parte stare, a complicare le cose ci pensa un cast di primordine che include Patton Oswalt, Michiel Huisman, Lucas Till, Nick Robinson e Lamar Johnson. La serie, che arriverà il 4 dicembre , dovrebbe contare una decina di episodi in totale, ma verso la fine delle riprese pare che lo stesso Sutter abbia lasciato la produzione per divergenze creative con Netflix: speriamo che questo non abbia rovinato uno show molto promettente.

Nella nuova serie TV di Kurt Sutter (The Shield, Sons of Anarchy) si respira aria di Red Dead Redemption: ambientata nel Vecchio West del 1800, The Abandons racconta il conflitto tra ricchi e poveri attraverso le disavventure di due famiglie agli antipodi che si scontrano per amore, orgoglio e giacimenti d'argento segreti. Nell'occhio del ciclone le due matriarche, interpretate dalle gigantesche Lena Headey e Gillian Anderson . Immaginate Cersei Lannister contro Dana Scully in un drama in costume, The Abandons è quella cosa lì.

Se non avete ancora visto Storia di un matrimonio, potete ancora recuperare: lo trovate su Netflix ed è uno dei film più belli e struggenti in catalogo. Noah Baumbach è il regista/scrittore pluripremiato che ha firmato il film con Adam Driver e Scarlett Johansson, ma anche la sceneggiatura di Barbie con Greta Gerwig e quella di Fantastic Mr. Fox con Wes Anderson. E il 5 dicembre arriva su Netflix la sua ultima fatica, Jay Kelly: è una melanconica satira dell'universo hollywoodiano, incentrata sull'amicizia tra un attore e il suo storico manager.

Tomb Raider: La leggenda di Lara Croft 2

La serie animata ispirata al reboot di Tomb Raider è stata migliore del previsto: nella nostra recensione abbiamo scritto di essere "rimasti positivamente sorpresi dalla qualità delle animazioni - al netto di qualche sbavatura - e dal ritmo travolgente della storia, che porta la protagonista in giro per il mondo ad affrontare sfide che sembrano uscite con naturalezza dai giochi di riferimento, bilanciando azione e introspezione nel modo giusto". La seconda (e ultima) stagione arriverà su Netflix l'11 dicembre e proseguirà la storia rimasta in sospeso con il finale della prima annata.

Tomb Raider: La leggenda di Lara Croft 2, dall'11 dicembre su Netflix

Ambientata dopo Shadow of the Tomb Raider, la serie prodotta sempre da Powerhouse Animation e Legendary racconterà un nuovo capitolo nella vita della nostra eroina, ora diventata un'avventuriera vera e propria. Costretta a tornare a casa dal furto di un manufatto cinese, Lara Croft dovrà inseguire il ladro in giro per il mondo, esplorare antiche rovine e combattere contro un nemico legato a doppio filo col suo passato e la sua famiglia.