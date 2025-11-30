Hogwarts Legacy Deluxe Edition per PC è a prezzo stracciato su Instant Gaming per i saldi del Black Friday

Se siete interessati, potrete raggiungere la pagina dell'offerta cliccando sul box, oppure tramite questo link . Il prezzo indicato qui sopra è già comprensivo dell'IVA italiana. Raggiungendo la pagina del gioco su Instant Gaming vedrete inizialmente un prezzo più basso, in quanto le tasse vengono calcolate solo una volta raggiunta la schermata del checkout. All'acquisto ricevere un codice per riscattare il titolo su Steam. Per farlo, basta avviare il client e cliccare su Giochi > Attiva un prodotto su Steam e immettere il codice seriale ricevuto al momento dell'acquisto.

Siamo quasi giunti alla fine delle offerte del Black Friday di Instant Gaming , con altri titoli che oggi sono stati aggiunti ai saldi della piattaforma. Tra questi segnaliamo Hogwarts Legacy Deluxe Edition per PC, che ora potete aggiungere alla vostra collezione per meno di 10 euro. Il titolo infatti al momento costa 7,89 euro, con uno sconto dell'89% . Aggiungendo l'IVA italiana al 22%, il prezzo finale è di 9,63 euro.

Una storia originale nell'universo di Harry Potter

Hogwarts Legacy è un action GDR ambientato nel magico mondo di Harry Potter. Il gioco è ambientato nel 1800, molto prima degli eventi dei libri e dei film della saga, e ci cala nei panni di uno studente del quinto anno della prestigiosa scuola di magia e stregoneria di Hogwarts, con la trama segue il giocatore mentre scopre le ragioni dietro la rinascita di una magia antica e affronta una ribellione goblin in corso. Sarà possibile personalizzare il nostro personaggio dalla testa ai piedi e persino scegliere in quale delle quattro case unirci.

Oltre alla possibilità di esplorare ogni anfratto di Hogwarts e prendere parte a lezioni di magia, il gioco offre un vasto mondo open world da esplorare a piedi o in sella alla scopa volante e tantissime attività da affrontare, da missioni secondarie e combattimenti a sfide d'ingegno e abilità.

Rispetto al gioco base, la Deluxe Edition inlcude l'Arena di combattimento delle Arti Oscure con sfide aggiuntive, la cavalcatura Thestral, il set cosmetico e il cappello delle Arti Oscure.