Elden Ring per PC è in sconto su Instant Gaming per il Black Friday

Su Instant Gaming è disponibile Elden Ring per PC Steam a 27,49 € invece di 60 €. Una volta aggiunta l'IVA al 22%, il prezzo finale sarà 33,54 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Si tratta in questo caso della versione per Steam. Riscattare il gioco è semplicissimo: una volta acquistato ti arriverà la chiave di gioco. Non dovrai fare altro che copiarla, aprire Steam e, in basso a sinistra, cliccare su "Aggiungi un gioco", poi su "Attiva un prodotto su Steam", incollando la key. Vediamo ora qualche dettaglio su questo titolo affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Elden Ring in offerta
Si tratta del gioco soulslike di FromSoftware e Bandai Namco. Potrai creare il tuo personaggio ed esplorare un mondo aperto pieno di ambientazioni suggestive, ma il punto focale di questa avventura sono sicuramente i combattimenti adrenalinici, che richiedono grande strategia tra schivate, parate e attacchi. Dovrai studiare il pattern d'attacco dei tuoi nemici e provare diverse abilità che variano in base alle tue esigenze e preferenze, che si tratti di armi ravvicinate o a distanza.
Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio. Inoltre, ti ricordiamo che è in sconto anche Elden Ring Nightreign.