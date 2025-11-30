Persona 5 Royal per PC è in sconto su Instant Gaming per il Black Friday

Su Instant Gaming è disponibile Persona 5 Royal per PC a 10,29 € invece di 60 €. Una volta aggiunta l'IVA al 22%, il prezzo finale sarà 12,55 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Si tratta in questo caso della versione per Steam. Riscattare il gioco è semplicissimo: una volta acquistato ti arriverà la chiave di gioco. Non dovrai fare altro che copiarla, aprire Steam e, in basso a sinistra, cliccare su "Aggiungi un gioco", poi su "Attiva un prodotto su Steam", incollando la key. Vediamo ora qualche dettaglio su questo titolo affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Persona 5 Royal in offerta
Si tratta della pluripremiata esperienza GDR il cui protagonista dovrà salvare gli altri dai desideri distorti indossando la maschera di un Ladro Fantasma. Esplorerai Tokyo e potrai personalizzare il Covo dei Ladri, oltre a poter sbloccare Personae. Questo gioco include più di 40 oggetti usciti precedentemente con i contenuti scaricabili. Inoltre, per quanto concerne la trama, potrai sbloccare dei finali alternativi.
Dalla storia ben curata a un combattimento dinamico e coinvolgente, si tratta di un'ottima offerta se non hai ancora recuperato questo gioco. Come sempre, ti invitiamo a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio, per saperne di più.