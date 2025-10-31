Persona 5 ha raggiunto un altro grande traguardo di vendite

Nel suo Rapporto Integrato 2025, Sega ha rivelato un nuovo traguardo di vendite per Persona 5 e derivati. La serie vanta ben 13 milioni di copie vendute, tra capitolo principale e spin-off. Si tratta di un ottimo risultato, considerando che l'originale è un gioco di ruolo giapponese molto lungo e complesso.

Dati in crescita

Ad agosto era stato annunciato che Persona 5 e Persona 5 Royal insieme hanno venduto 10,46 milioni di copie, il che significa che gli spin off Persona 5: Dancing in Starlight, Persona 5 Strikers e Persona 5 Tactica, hanno venduto complessivamente circa 2,54 milioni di copie.

Riquadro con le vendite della serie Persona

Nel 2023 era stato annunciato che Persona 5 Strikers aveva superato i 2 milioni di copie vendute. L'ultimo traguardo reso noto da Sega per l'intera serie era di 10 milioni di copie, svelato nel 2023.

Nello stesso specchietto che mostra le vendite complessive di Persona 5, possiamo vedere le vendite di Persona 3 Reload: 2.07 milioni di copie. Viene inoltre sottolineato che la serie Persona esiste dal 1996 e che ormai non è più relegata ai soli videogiochi, visto che ne esistono anime, manga e altri media.

Attualmente siamo tutti in attesa di conoscerne il futuro, con i fan che non vedono l'ora di mettere le mani su di un eventuale Persona 6, non ancora annunciato.