Volete provare un candidato al GOTY spendendo meno? Clair Obscur: Expedition 33 è in sconto su Steam

Gioia e tripudio: attualmente Clair Obscur: Expedition 33 , uno dei probabili candidati al GOTY 2025 (visto l'amore di stampa e pubblico), è in sconto su Steam . Non si tratta di uno sconto enorme, visto che si parla del 20%, ma consente comunque di portarselo a casa per 39,99 euro invece di 49,99 euro. Considerando la qualità del gioco, è un affare a prescindere (nel caso lo è anche a prezzo pieno, ma non deragliamo).

GOTY o non GOTY

Considerate che è in sconto del 20% anche il Deluxe Edition Upgrade, che include: la collezione "Fiori", con sei completi e acconciature ispirati ai fiori di Lumière, più sei varianti aggiuntive di completi del "Gommage" (una per ogni personaggio giocabile); "Clair", un completo personalizzato per Maelle; "Obscur", un completo personalizzato per Gustave.

Potete averlo per 8,79 euro invece di 10,99€.

Stranamente, però, la Deluxe Edition in sé non è in sconto. Quindi ha il prezzo fisso di 59,99 euro. In questo momento, quindi, se volete il pacchetto completo, vi conviene acquistare il gioco base e poi il DLC. In questo modo spenderete 48,78 euro.

Clair Obscur: Expedition 33 è un gioco di ruolo alla giapponese in cui si guidano i sopravvissuti della Spedizione 33, alla ricerca di un modo per fermare la Pittrice, una gigantesca creatura che una volta all'anno si risveglia e dipinge un nuovo numero sul suo monolito, accorgiando le vite degli abitanti della città di Lumiere.

A questo punto non vi resta che andare su Steam e decidere cosa fare.