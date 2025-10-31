Battlefield 6 riprende la vetta della classifica europea, Leggende Pokémon: Z-A è terzo

Battlefield 6 ha riconquistato la vetta della classifica europea insieme a EA Sports FC 26, mentre Leggende Pokémon: Z-A è sceso in terza posizione, avendo accusato un calo su base settimanale pari all'84%.
Da questo punto di vista si può dire che è stata un po' una gara a chi perdeva di meno, con lo sparatutto dei Battlefield Studios che ha fatto segnare un -55%, limitando dunque la discesa. L'unica new entry, Plants Vs. Zombies: Replanted, ha debuttato al sesto posto.
- Battlefield 6 (-55%)
- EA Sports FC 26 (-26%)
- Leggende Pokémon: Z-A (-84%)
- Hogwarts Legacy (-19%)
- Ghost of Yotei (-34%)
- Plants Vs. Zombies: Replanted (New)
- Grand Theft Auto 5 (-3%)
- Titanfall 2 (+3.688%)
- Red Dead Redemption 2 (+37%)
- Mass Effect: Legendary Edition (+729%)
Ancora una volta è il caso di sottolineare che i dati di vendita di Leggende Pokémon: Z-A si limitano alle copie fisiche, visto che i numeri totalizzati in formato digitale non vengono comunicati da Nintendo.
La classifica per incassi
Passando alla classifica dei giochi che hanno realizzato i maggiori incassi, le prime posizioni della top 10 non cambiano, con Battlefield 6, EA Sports FC 24 e Leggende Pokémon: Z-A a comporre il podio esattamente in quest'ordine.
Sono tuttavia presenti titoli come Ninja Gaiden 4 (qui la recensione) e la versione premium di The Outer Worlds 2, quella che include l'accesso anticipato: la settimana prossima scopriremo le prestazioni della standard edition.
- Battlefield 6 (-55%)
- EA Sports FC 26 (-24%)
- Pokémon Legends: Z-A (-85%)*
- Ghost of Yotei (-34%)
- Mario Kart World (-16%)
- Ninja Gaiden 4 (New)
- NBA 2K26 (-16%)
- Hogwarts Legacy (-13%)
- The Outer Worlds 2 (New)
- Digimon Story: Time Stranger (-25%)