Battlefield 6 riprende la vetta della classifica europea, Leggende Pokémon: Z-A è terzo

Battlefield 6 ha riconquistato la testa della classifica europea insieme a EA Sports FC 26, superando Leggende Pokémon: Z-A che passa dunque in terza posizione.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   31/10/2025
Alcuni dei personaggi di Battlefield 6
Battlefield 6
Battlefield 6
Battlefield 6 ha riconquistato la vetta della classifica europea insieme a EA Sports FC 26, mentre Leggende Pokémon: Z-A è sceso in terza posizione, avendo accusato un calo su base settimanale pari all'84%.

Da questo punto di vista si può dire che è stata un po' una gara a chi perdeva di meno, con lo sparatutto dei Battlefield Studios che ha fatto segnare un -55%, limitando dunque la discesa. L'unica new entry, Plants Vs. Zombies: Replanted, ha debuttato al sesto posto.

  1. Battlefield 6 (-55%)
  2. EA Sports FC 26 (-26%)
  3. Leggende Pokémon: Z-A (-84%)
  4. Hogwarts Legacy (-19%)
  5. Ghost of Yotei (-34%)
  6. Plants Vs. Zombies: Replanted (New)
  7. Grand Theft Auto 5 (-3%)
  8. Titanfall 2 (+3.688%)
  9. Red Dead Redemption 2 (+37%)
  10. Mass Effect: Legendary Edition (+729%)
Battlefield 6: la recensione dello shooter che torna finalmente alle origini

Ancora una volta è il caso di sottolineare che i dati di vendita di Leggende Pokémon: Z-A si limitano alle copie fisiche, visto che i numeri totalizzati in formato digitale non vengono comunicati da Nintendo.

La classifica per incassi

Passando alla classifica dei giochi che hanno realizzato i maggiori incassi, le prime posizioni della top 10 non cambiano, con Battlefield 6, EA Sports FC 24 e Leggende Pokémon: Z-A a comporre il podio esattamente in quest'ordine.

Sono tuttavia presenti titoli come Ninja Gaiden 4 (qui la recensione) e la versione premium di The Outer Worlds 2, quella che include l'accesso anticipato: la settimana prossima scopriremo le prestazioni della standard edition.

  1. Battlefield 6 (-55%)
  2. EA Sports FC 26 (-24%)
  3. Pokémon Legends: Z-A (-85%)*
  4. Ghost of Yotei (-34%)
  5. Mario Kart World (-16%)
  6. Ninja Gaiden 4 (New)
  7. NBA 2K26 (-16%)
  8. Hogwarts Legacy (-13%)
  9. The Outer Worlds 2 (New)
  10. Digimon Story: Time Stranger (-25%)
