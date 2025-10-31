Battlefield 6 riprende la vetta della classifica europea, Leggende Pokémon: Z-A è terzo

Battlefield 6 ha riconquistato la vetta della classifica europea insieme a EA Sports FC 26, mentre Leggende Pokémon: Z-A è sceso in terza posizione, avendo accusato un calo su base settimanale pari all'84%.

Da questo punto di vista si può dire che è stata un po' una gara a chi perdeva di meno, con lo sparatutto dei Battlefield Studios che ha fatto segnare un -55%, limitando dunque la discesa. L'unica new entry, Plants Vs. Zombies: Replanted, ha debuttato al sesto posto.

Battlefield 6 (-55%) EA Sports FC 26 (-26%) Leggende Pokémon: Z-A (-84%) Hogwarts Legacy (-19%) Ghost of Yotei (-34%) Plants Vs. Zombies: Replanted (New) Grand Theft Auto 5 (-3%) Titanfall 2 (+3.688%) Red Dead Redemption 2 (+37%) Mass Effect: Legendary Edition (+729%)

Ancora una volta è il caso di sottolineare che i dati di vendita di Leggende Pokémon: Z-A si limitano alle copie fisiche, visto che i numeri totalizzati in formato digitale non vengono comunicati da Nintendo.