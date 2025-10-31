I Hate this Place ha una nuova data di uscita, è il survival horror pubblicato da Bloober Team

Il gioco sarà disponibile a partire dal 29 gennaio 2026 su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, con un rinvio di quasi tre mesi rispetto alla precedente data fissata per il 7 novembre.

Un nuovo trailer

L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer e un messaggio da parte del director Janusz Tarczykowski, in cui spiega i motivi del ritardo.

"Abbiamo ricevuto molti feedback positivi da eventi come PAX, Gamescom, Tokyo Game Show e dalla recente demo pubblica su Steam", ha detto Tarczykowski. "La visione del gioco è rimasta invariata, ma questi suggerimenti hanno evidenziato alcune modifiche e funzionalità che potrebbero migliorare ulteriormente l'esperienza. Tuttavia, avvicinandoci sempre di più al lancio, abbiamo dovuto rimandare molte di queste aggiunte al supporto post-lancio."

"Ma riteniamo che il gioco meriti di fare una buona prima impressione, quindi abbiamo rivalutato la situazione e, insieme a Broken Mirror Games, abbiamo deciso di spostare la data a gennaio 2026. Sappiamo che è una decisione dell'ultimo minuto, ma speriamo che i fan possano comprenderla. Stiamo preparando un lancio multipiattaforma, e per integrare e testare tutte le modifiche su ogni versione ci serviranno ancora alcune settimane."

I Hate This Place è un survival horror open world ispirato all'omonimo fumetto di Kyle Stars e Artyom Topilin. Il titolo mescola horror psicologico, elementi paranormali e sopravvivenza, con una visuale isometrica e uno stile visivo che richiama i fumetti anni '80. Nel titolo vestiamo i panni di Elena, una donna costretta a lottare per la sopravvivenza dopo aver risvegliato involontariamente delle forze oscure raccappricianti.

I giocatori dovranno pensare in fretta, manipolando l'ambiente circostante per ribaltare le sorti contro nemici formidabili, impegnandosi in intense sparatorie e combattimenti corpo a corpo che premiano l'ingegno sulla forza bruta, il tutto mentre costruiscono strumenti essenziali per sopravvivere alla natura selvaggia dura e spietata abbastanza a lungo da raggiungere rifugi sicuri prima del calar della notte, con il ciclo giorno e notte che influenzerà le dinamiche di gioco.