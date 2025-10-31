Nessuno ci ridarà il P.T. di Kojima cancellato da Konami, ma ora possiamo giocarci su Commodore 64

Come ha detto benissimo Hideki Kamiya, P.T., il "teaser giocabile" di Silent Hills di Hideo Kojima, ha creato un vero sotto genere dell'horror, nonostante sia passato nel mondo dei videogiochi come una stella cadente, visto che Konami non solo ha bloccato il progetto, ma ha anche cancellato la demo dal PlayStation Store. Nonostante ciò, sono innumerevoli i cloni e i giochi che gli si sono ispirati, non ultimo un demake realizzato per Commodore 64, scaricabile gratis da itch.io.