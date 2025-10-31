Nessuno ci ridarà il P.T. di Kojima cancellato da Konami, ma ora possiamo giocarci su Commodore 64

Come ha detto benissimo Hideki Kamiya, P.T., il "teaser giocabile" di Silent Hills di Hideo Kojima, ha creato un vero sotto genere dell'horror, nonostante sia passato nel mondo dei videogiochi come una stella cadente, visto che Konami non solo ha bloccato il progetto, ma ha anche cancellato la demo dal PlayStation Store. Nonostante ciò, sono innumerevoli i cloni e i giochi che gli si sono ispirati, non ultimo un demake realizzato per Commodore 64, scaricabile gratis da itch.io.
Fonte di ispirazione
P.T. (C64) di Haplo ripende l'idea di P.T. e, chiaramente con grafica a 8-bit, la inserisce in un contesto bidimensionale, con l'azione inquadrata dall'alto.
"Ti sei svegliato in una stanza che conduce a un corridoio inquietante, il quale si ripete all'infinito e muta continuamente. Riuscirai a ricomporre il cupo passato di questo luogo?" spiega la pagina ufficiale (da cui potete anche scaricarlo), dove viene anche spiegato che, oltre alla demo di Kojima, il gioco prende ispirazione da un altro demake, in questo caso per Game Boy.
Se tanta bellezza non vi bastasse, sappiate che potete giocarci su hardware reale o utilizzando uno qualsiasi degli ottimi emulatori di Commodore 64 disponibili sul web, come l'immancabile VICE.
Chiaramente non vi sfuggirà che è stato lanciato giusto in tempo per Halloween, così da permettervi di passare una notte horror insieme al vostro amato Biscottone (uno dei nomignoli del Commodore 64).