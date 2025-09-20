Konami avrà cancellato P.T., ma ora è possibile giocare il demake per Game Boy

I demake stanno diventando sempre più comuni di questi tempi. In particolare la scena del retrogaming è piena di progetti che rileggono giochi più o meno famosi per i sistemi del passato. Ci sono demake di Halo, Squid Game, Resident Evil e ora anche di P.T. , l'horror di Hideo Kojima e Guillermo del Toro che doveva fare da base per un nuovo Silent Hill, che non è stato mai realizzato. L'autore del demake è lo sviluppatore MizuSushi, che lo ha realizzato per Game Boy , partendo da un altro demake realizzato in HyperCard.

Angoscia

P.T. è stato giustamente acclamato da molti come uno dei migliori e più influenti titoli horror mai realizzati, nonostante fosse solo un teaser. C'è anche chi gli attribuisce la nascita di un intero sottogenere, come quello di cui fa parte Exit 8.

Anche il logo di P.T. ha subito un demake

L'avventura era vissuta in prima persona e si poteva solo camminare e zoomare sugli oggetti per risolvere enigmi. Inoltre c'era anche un fantasma da cui non ci si poteva difendere e che bisognava evitare a tutti i costi, che rendeva il tutto ancora più angosciante.

Il demake non fa paura allo stesso modo, ma è comunque una rilettura riuscita dell'originale. Non è ancora concluso, ma è già giocabile, direttamente da browser. Quindi, se volete provarlo, non vi resta che andare sulla sua pagina su itch.io.