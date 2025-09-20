Yuji Horii ha smentito una delle più celebri teorie dei fan sul boss finale di Dragon Quest 7

Nei prossimi mesi, potremo giocare a molti remake della serie Dragon Quest , tra i quali quello di Dragon Quest 7, chiamato Dragon Quest VII Reimagined e previsto per il 6 febbraio 2026, dopo essere stato annunciato nel corso del recente Direct di Nintendo . Yuji Horii, il padre della storica serie, ha avuto modo di parlare di quest'ultimo nel corso di una trasmissone live dedicata, svelando finalmente il segreto del boss finale, oggetto di molte teorie da parte dei fan.

Un boss misterioso

Attenzione: nei paragrafi seguenti parleremo del boss finale di Dragon Quest 7. È un titolo molto vecchio, quindi non dovrebbero esserci problemi, ma se siete ancora illibati e non volete avere anticipazioni, non continuate a leggere oltre.

La teoria sostiene in una delle prime bozze dello scenario di Dragon Quest VII fosse previsto che il migliore amico ed eroe secondario del protagonista, Kiefer, fosse in realtà la vera identità di Orgodemir, il boss finale del gioco. L'ipotesi è piaciuta particolarmente ai fan giapponesi, dando vita a tante altre sotto teorie, alcune delle quali davvero convincenti... quanto sbagliate, stando a quanto spiegato da Horii: "È completamente sbagliato. Non l'ho mai preso in considerazione, nemmeno per un attimo". Anni e anni di speculazioni bruciati con una frase.

Ora che la teoria è stata ufficialmente smentita, molti fan potrebbero vedere crollare il loro mondo. Certo, c'è sempre la possibilità che Dragon Quest VII Reimagined sia da stimolo per nuove teorie. Vedremo, quando il gioco uscirà il 5 febbraio 2026 su PC, PS5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 e Xbox Series X e S.