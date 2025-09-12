Dragon Quest 7 Reimagined è stato annunciato con un trailer e la data di uscita

Dragon Quest 7 Reimagined è stato annunciato durante il Nintendo Direct con un avvincente trailer che rivela già la data di uscita del remake: sarà disponibile a partire dal 5 febbraio 2026 su PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.
Rifacimento di un grande classico firmato Square Enix, Dragon Quest 7 Reimagined vanta un nnuovo stile grafico che riesce a fondere l'eleganza dei diorami digitali con l'inconfondibile tocco artistico del compianto Akira Toriyama, come da tradizione per questo franchise.
La trama del gioco ci invita a riscoprire la storia di un gruppo di coraggiosi avventurieri impegnati a svelare il mistero che si cela dietro il loro regno, unica isola sopravvissuta in un mondo altrimenti scomparso.
Tra gioia, drammi e colpi di scena, Dragon Quest 7 Reimagined promette di mantenere intatta la magia originale e le sue peculiari atmosfere, pur offrendo un ritmo narrativo più lineare e accessibile rispetto al passato.
Cambia anche il gameplay
Come accaduto anche in Dragon Quest I-II 2D-HD Remake, il rifacimento di Dragon Quest VII introdurrà alcune importanti novità non soltanto sul piano puramente tecnico e stilistico, ma anche in termini di gameplay e narrazione.
La storia resterà fedele all'opera originale ma risulterà più scorrevole, arricchita da missioni secondarie e minigiochi che andranno a espandere l'avventura principale. Inoltre il sistema di combattimento è stato rinnovato, introducendo meccaniche più dinamiche e tattiche.
Tra le novità spiccano il sistema di vocazioni con la possibilità di selezionare un doppio mestiere, l'abilità "Libero sfogo" e la nuova classe "Domamostri", che consente di evocare potenti alleati per ribaltare le sorti della battaglia.
Non mancano personaggi indimenticabili come Kiefer, il principe di Estard, e Maribel, la brillante figlia di un sindaco, pronti ad accompagnare il protagonista in mondi ricchi di città vivaci, dungeon complessi e frammenti da ricomporre.