Dragon Quest 7 Reimagined è stato annunciato con un trailer e la data di uscita

Dragon Quest 7 Reimagined è stato annunciato durante il Nintendo Direct con un avvincente trailer che rivela già la data di uscita del remake: sarà disponibile a partire dal 5 febbraio 2026 su PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.

Rifacimento di un grande classico firmato Square Enix, Dragon Quest 7 Reimagined vanta un nnuovo stile grafico che riesce a fondere l'eleganza dei diorami digitali con l'inconfondibile tocco artistico del compianto Akira Toriyama, come da tradizione per questo franchise.

La trama del gioco ci invita a riscoprire la storia di un gruppo di coraggiosi avventurieri impegnati a svelare il mistero che si cela dietro il loro regno, unica isola sopravvissuta in un mondo altrimenti scomparso.

Tra gioia, drammi e colpi di scena, Dragon Quest 7 Reimagined promette di mantenere intatta la magia originale e le sue peculiari atmosfere, pur offrendo un ritmo narrativo più lineare e accessibile rispetto al passato.