Pokémon Pokopia è una specie di incrocio fra Pokémon e Animal Crossing, annunciato per Nintendo Switch 2

Pokémon Pokopia è stato annunciato con un trailer di presentazione al Nintendo Direct, si tratta di un bizzarro gioco che unisce avventura e simulazione di vita, tra Animal Crossing e Pokémon.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   12/09/2025
Una scena di vita in Pokémon Pokopia

Tra le novità assolute emerse durante il Nintendo Direct c'è stato anche l'annuncio di Pokémon Pokopia per Nintendo Switch 2, un nuovo gioco che sembra emergere dall'incrocio fra Pokémon e Animal Crossing, dunque un misto potenzialmente esplosivo.

Pokémon Pokopia è stato annunciato con un primo trailer di presentazione durante il Nintendo Direct, che ha illustrato qualcosa delle caratteristiche di base ma senza ancora una data di uscita, per cui rimaniamo in attesa di ulteriori informazioni.

Da quanto possiamo vedere, sembra una sorta di simulazione di vita in stile Animal Crossing, ma con elementi simili anche a Stardew Valley, con i Pokémon come protagonisti e una spruzzata di Minecraft (o Dragon Quest Builders) per quanto riguarda lo stile grafico e la costruzione del mondo.

L'avventura di un Ditto umanoide

In Pokémon Pokopia ci troviamo a giocare nei panni di un Ditto che ha preso sembianze umane, sebbene un po' incerte, ed è intenzionato a trasformare una terra deserta in un meraviglioso habitat per una grande varietà di Pokémon.

Trattandosi del mondo in questione, ci ritroviamo anche a imparare nuove mosse dai Pokémon che si incontrano in giro, cose che risulteranno utili, in qualche modo, per creare ed espandere un tranquillo villaggio.

All'interno di questo possiamo raccogliere bacche, pietre e legna come varie risorse per costruire tanti oggetti e strutture secondo il classico principio del crafting, in modo da creare case per i Pokémon e altri elementi utili.

Pokémon Pokopia arriverà su Nintendo Switch 2 nel 2026, con i preordini per la versione scaricabile che saranno disponibili nel Nintendo eShop a partire dal 12 novembre.

