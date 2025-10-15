Pokémon Pokopia era un altro gioco inizialmente e non era esclusiva Nintendo Switch 2

Non sarà infatti pubblicato per la vecchia console di Nintendo, ma pare che inizialmente i piani fossero differenti .

Tra i molti giochi di Pokémon che sono in arrivo, vi è anche il particolare Pokémon Pokopia , una sorta di gioco in stile Animal Crossing fuso con un farming simulator in arrivo su Nintendo Switch 2.

Il leak dello sviluppo di Pokémon Pokopia

Secondo alcune informazioni ottenute tramite il famigerato "Teraleak" di Game Freak, Pokémon Pokopia è in sviluppo dal 2021 ed era noto come Oasis. La pubblicazione era prevista per Nintendo Switch 1 ed era visto come una sorta di successore di Pokémon Let's GO con tanto di connettività per Pokémon HOME.

L'idea era di riutilizzare gli asset di quei giochi (che hanno una visuale a volo d'uccello, ora non più usata da Game Freak) invece di creare qualcosa di completamente nuovo. Alla fine però l'intero progetto è stato cancellato e si è passati a una nuova versione nota come MegaOasis per Nintendo Switch 2.

In entrambi i casi l'idea alla base dell'opera era di creare una propria regione Pokémon, modificando l'ambiente, ma come uno spin-off e non come un capitolo "regolare" della serie di Game Freak. Ovviamente parliamo solamente di un leak e non di informazioni ufficiali, quindi non possiamo dare per scontato che sia tutto corretto, anche se il Teraleak è un leak certificato.

