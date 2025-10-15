Fire TV Stick 4K Select: lo streaming 4K più veloce e intelligente di sempre è disponibile su Amazon

Il nuovo Fire TV Stick 4K Select segna un ulteriore passo avanti nell'esperienza di streaming targata Amazon. Il dispositivo è pensato per garantire una riproduzione ultra fluida e tempi di risposta ridotti, offrendo un accesso immediato ai principali servizi di streaming come Prime Video, Netflix, Disney+, YouTube e molti altri. Puoi acquistarlo direttamente da questo link oppure tramite il box che trovi qui sotto. Disponibile da oggi su Amazon.it al prezzo di 54,99 €, il Fire TV Stick 4K Select supporta immagini in 4K HDR10+ e integra un nuovo sistema operativo ottimizzato per la velocità e l'efficienza energetica. Tutto ciò permette di godere di film e serie TV con colori più vividi, contrasti più profondi e un livello di dettaglio sorprendente, anche sui televisori di fascia più alta.