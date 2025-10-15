0

Fire TV Stick 4K Select: lo streaming 4K più veloce e intelligente di sempre è disponibile su Amazon

Amazon rinnova la sua chiavetta multimediale con prestazioni potenziate, immagini più nitide e supporto per HDR10+, offrendo un accesso immediato a film, serie e presto anche al cloud gaming Xbox.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   15/10/2025
Fire TV Stick 4K Select

Il nuovo Fire TV Stick 4K Select segna un ulteriore passo avanti nell'esperienza di streaming targata Amazon. Il dispositivo è pensato per garantire una riproduzione ultra fluida e tempi di risposta ridotti, offrendo un accesso immediato ai principali servizi di streaming come Prime Video, Netflix, Disney+, YouTube e molti altri. Puoi acquistarlo direttamente da questo link oppure tramite il box che trovi qui sotto. Disponibile da oggi su Amazon.it al prezzo di 54,99 €, il Fire TV Stick 4K Select supporta immagini in 4K HDR10+ e integra un nuovo sistema operativo ottimizzato per la velocità e l'efficienza energetica. Tutto ciò permette di godere di film e serie TV con colori più vividi, contrasti più profondi e un livello di dettaglio sorprendente, anche sui televisori di fascia più alta.

Esperienza smart e compatibilità estesa

Il dispositivo arriva con tutto il necessario per l'installazione immediata e sarà presto compatibile anche con Xbox Cloud Gaming e il servizio Luna, trasformandosi in una soluzione completa per l'intrattenimento domestico. Grazie al nuovo telecomando vocale Alexa, è possibile controllare l'intero ecosistema smart della casa, gestire i dispositivi collegati e cercare contenuti semplicemente con la voce.

Amazon annuncia la nuova gamma Fire TV con esperienze personalizzate e più potenza Amazon annuncia la nuova gamma Fire TV con esperienze personalizzate e più potenza

Con un'interfaccia più intuitiva e una guida personalizzabile, il Fire TV Stick 4K Select riduce al minimo i tempi di ricerca, permettendo di passare in pochi istanti dal cinema alle dirette sportive o ai giochi in streaming.

