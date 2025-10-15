Su PlayStation Plus Extra e Premium un altro remake horror oltre a Silent Hill 2?

Questo mese su PlayStation Plus Extra e Premium arriverà un altro remake horror oltre al già rivelato Silent Hill 2: lo ha annunciato il noto leaker billbil-kun, che finora le ha azzeccate praticamente tutte.

Il gioco in questione è Until Dawn, pubblicato lo scorso ottobre su PC e PS5: si tratta del rifacimento dell'avventura sviluppata da Supermassive Games esattamente dieci anni fa, forte di un comparto tecnico ridisegnato utilizzando l'Unreal Engine 5 e dunque ancora più impattante.

Non si tratta tuttavia dell'unica novità della line-up di ottobre riservata agli abbonati a PlayStation Plus di livello Extra e Premium, che sempre secondo billbil-kun includerà anche l'ex esclusiva Xbox As Dusk Falls e l'action survival a tema vampiresco V Rising.

Per capire se le anticipazioni del leaker siano fondate o meno non bisognerà attendere molto, visto che l'annuncio dei giochi in arrivo su PS Plus Extra e Premium questo mese verrà pubblicato oggi pomeriggio, verso le 17.30.