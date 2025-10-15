3

Su PlayStation Plus Extra e Premium un altro remake horror oltre a Silent Hill 2?

Il catalogo di ottobre di PlayStation Plus Extra e Premium vedrà l'arrivo di un altro remake horror oltre al già rivelato Silent Hill 2, secondo il noto leaker billbil-kun.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   15/10/2025
Uno dei personaggi di Until Dawn

Questo mese su PlayStation Plus Extra e Premium arriverà un altro remake horror oltre al già rivelato Silent Hill 2: lo ha annunciato il noto leaker billbil-kun, che finora le ha azzeccate praticamente tutte.

Il gioco in questione è Until Dawn, pubblicato lo scorso ottobre su PC e PS5: si tratta del rifacimento dell'avventura sviluppata da Supermassive Games esattamente dieci anni fa, forte di un comparto tecnico ridisegnato utilizzando l'Unreal Engine 5 e dunque ancora più impattante.

Non si tratta tuttavia dell'unica novità della line-up di ottobre riservata agli abbonati a PlayStation Plus di livello Extra e Premium, che sempre secondo billbil-kun includerà anche l'ex esclusiva Xbox As Dusk Falls e l'action survival a tema vampiresco V Rising.

Until Dawn, la recensione della versione PS5: è migliore della versione originale per PS4? Until Dawn, la recensione della versione PS5: è migliore della versione originale per PS4?

Per capire se le anticipazioni del leaker siano fondate o meno non bisognerà attendere molto, visto che l'annuncio dei giochi in arrivo su PS Plus Extra e Premium questo mese verrà pubblicato oggi pomeriggio, verso le 17.30.

Ci sono anche i classici

In attesa, come detto, dell'annuncio dei giochi del PlayStation Plus Extra e Premium di ottobre, billbil-kun si è spinto oltre, andando a rivelare anche i classici PlayStation che troveremo nella line-up di questo mese per gli utenti di livello Premium.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Si tratta, nello specifico, di Tekken 3 e Tomb Raider Anniversary, a cui si aggiungerà in seguito anche lo spettacolare picchiaduro all'arma bianca Soulcalibur 3.

#Rumor #PlayStation Plus
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Su PlayStation Plus Extra e Premium un altro remake horror oltre a Silent Hill 2?