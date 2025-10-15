0

Il controller DualSense Ghost of Yotei Limited Edition è in sconto su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo il DualSense Ghost of Yotei Limited Edition al prezzo più basso di sempre.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   15/10/2025
Controller DualSense Ghost of Yotei Limited Edition

Su Amazon è disponibile il controller DualSense Ghost of Yotei Limited Edition a 74,99 € rispetto al prezzo consigliato di 84,99 €, permettendovi di risparmiare il 12%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il controller è venduto e spedito da Amazon. Tuttavia, vogliamo specificare che questo prodotto viene spedito generalmente entro 1-2 mesi. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Il nuovo controller dedicato a Ghost of Yotei

Si tratta di un prodotto imperdibile per gli amanti del gioco. Il controller è in edizione limitata, ma ovviamente specifichiamo che si tratta di una versione esteticamente speciale del classico DualSense, quindi non aspettatevi funzionalità aggiuntive o altre caratteristiche particolari.

La confezione del controller di Ghost of Yotei
La confezione del controller di Ghost of Yotei

Il DualSense, in questo caso, è caratterizzato da colorazioni grigio/bianche e dorate, con dettagli che si basano su Ghost of Yotei e raffigurano la protagonista Atsu e finti graffi. Trattandosi di un'edizione limitata, come vi abbiamo già detto, vi suggeriamo di approfittarne dato che potrebbe non essere più disponibile per molto tempo dopo il lancio.

