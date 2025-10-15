Tuffati nel folle mondo di Borderlands 4 grazie a questa promo Amazon: è al suo minimo storico

Poco più di un mese è passato dall'uscita sul mercato di Borderlands 4 e oggi, su Amazon, è presente e disponibile una promozione molto allettante e interessante: la versione PS5 del gioco, infatti, è scontata del 20% e viene venduta al suo minimo storico, 64,52€. Puoi acquistare il titolo direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui giù: Borderlands 4, sviluppato da Gearbox Software e pubblicato da 2K, è un action RPG sparatutto in prima persona uscito il 12 settembre 2025 su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC, con una futura versione prevista per Nintendo Switch 2.