In Battlefield 6 un bug ha lanciato la mania del "lancio della scala", ma EA ha intenzione di eliminarlo

I giocatori di Battlefield 6 si stanno sbizzarrendo con un particolare bug diventato molto popolare in questi giorni, chiamato "Ladder Launching", ovvero il lancio della scala, o qualcosa del genere, che però EA ha adocchiato e che ha intenzione di correggere il prima possibile.

La scala è uno strumento utilizzato dalla classe Assalto e consente di utilizzare una scala in ogni momento per raggiungere velocemente zone diverse della mappa, superando in questo modo ostacoli e dislivelli, in maniera simile in un certo senso alle scale utilizzate in Death Stranding.

Di per sé è già uno strumento molto utile, ma si è scoperto in seguito che è caratterizzato da una gestione della fisica alquanto problematica, che genere glitch alquanto strani ed esilaranti.