In Battlefield 6 un bug ha lanciato la mania del "lancio della scala", ma EA ha intenzione di eliminarlo

I giocatori di Battlefield 6 si stanno sbizzarrendo con un particolare bug diventato molto popolare in questi giorni, chiamato "Ladder Launching", ovvero il lancio della scala, o qualcosa del genere, che però EA ha adocchiato e che ha intenzione di correggere il prima possibile.
La scala è uno strumento utilizzato dalla classe Assalto e consente di utilizzare una scala in ogni momento per raggiungere velocemente zone diverse della mappa, superando in questo modo ostacoli e dislivelli, in maniera simile in un certo senso alle scale utilizzate in Death Stranding.
Di per sé è già uno strumento molto utile, ma si è scoperto in seguito che è caratterizzato da una gestione della fisica alquanto problematica, che genere glitch alquanto strani ed esilaranti.
Come sfruttare una fisica sballata
Di fatto, i problemi che si incontrano nel contatto con la scala, derivanti probabilmente da alcuni calcoli sbagliati nel contatto fra il giocatore e l'oggetto in questione, sono stati sfruttati per una sorta di nuova tipologia di movimento.
Approcciando le scale da alcune angolature è possibile ricevere un contraccolpo con l'effetto di catapultare il personaggio con una notevole forza, cosa che è stata prontamente sfruttata per effettuare notevoli manovre acrobatiche.
Tutto questo è diventato il "Ladder Launching", che sta consentendo ai giocatori di ricorrere a manovre evasive o attacchi a sorpresa di notevole impatto, come testimoniato da vari video online.
Purtroppo, tutto questo è comunque destinato a concludersi a breve, visto che EA e DICE hanno intenzione di correggere questo problema in uno dei prossimi aggiornamenti. Nel frattempo sono emerse le prime stime sulle vendite iniziali di Battlefield 6 e sembrano impressionanti, sebbene l'affidabilità della fonte sia ancora in dubbio, per il momento.