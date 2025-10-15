WhatsApp introduce le notifiche per gli aggiornamenti di stato dei contatti selezionati

WhatsApp sta implementando una nuova funzionalità che permetterà agli utenti di ricevere notifiche ogni volta che contatti specifici pubblicano un nuovo stato. L'obiettivo è offrire un'esperienza più personalizzata e un maggiore controllo su quali aggiornamenti seguire, evitando di perdere contenuti importanti da amici o familiari stretti.

Questa novità, già in fase di test pubblico con alcuni beta tester Android (versione 2.25.30.4), consente di attivare le notifiche direttamente dalla schermata degli stati. Per farlo, basta aprire lo stato di un contatto e selezionare l'opzione "Ricevi notifiche" dal menu. Una volta confermata la scelta, WhatsApp invierà avvisi in tempo reale ogni volta che quel contatto pubblica un nuovo stato.