Con ROG Ally, Xbox introduce la dicitura "Handheld Optimized" nei giochi ottimizzati per i portatili

L'interesse di Microsoft e Xbox per i dispositivi portatili è evidente con il lancio di ROG Xbox Ally, e la cosa è confermata dal lancio del programma di compatibilità estesa per questa tipologia di macchine, che ha portato all'arrivo della nuova dicitura "Handheld Optimized" che caratterizza ora i giochi testati e ottimizzati per dispositivi portatili, visibile sullo store Microsoft.

Nonostante la compagnia sembra abbia accantonato per il momento l'idea di una console Xbox portatile di nuova generazione, Microsoft ha comunque intrapreso una strada simile attraverso la collaborazione con produttori di terze parti, in modo da portare l'esperienza Xbox in tale ambito attraverso dispositivi diversi.

All'interno di questa iniziativa rientra ora anche la nuova dicitura "Handheld Optimized", che riprende quella già utilizzata da Valve per Steam con il suo "Steam Deck Verified".