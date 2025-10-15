Con ROG Ally, Xbox introduce la dicitura "Handheld Optimized" nei giochi ottimizzati per i portatili

L'interesse di Microsoft e Xbox per i dispositivi portatili è evidente con il lancio di ROG Xbox Ally, e la cosa è confermata dal lancio del programma di compatibilità estesa per questa tipologia di macchine, che ha portato all'arrivo della nuova dicitura "Handheld Optimized" che caratterizza ora i giochi testati e ottimizzati per dispositivi portatili, visibile sullo store Microsoft.
Nonostante la compagnia sembra abbia accantonato per il momento l'idea di una console Xbox portatile di nuova generazione, Microsoft ha comunque intrapreso una strada simile attraverso la collaborazione con produttori di terze parti, in modo da portare l'esperienza Xbox in tale ambito attraverso dispositivi diversi.
All'interno di questa iniziativa rientra ora anche la nuova dicitura "Handheld Optimized", che riprende quella già utilizzata da Valve per Steam con il suo "Steam Deck Verified".
Una specie di certificazione per portatili
Si tratta di una sorta di "certificazione" che attesa il fatto che un gioco sia stato testato e ottimizzato per funzionare al meglio sui dispositivi portatili di vario tipo, a partire da ROG Xbox Ally ma non solo.
La denominazione deriva dalla presenza di una serie di caratteristiche e dal fatto che il gioco abbia passato vari test: nel caso in cui il titolo sia completamente ottimizzato sui dispositivi portatili, allora viene assegnato il bollino "Handheld Optimized" verde.
Nel caso in cui un gioco non sia stato ottimizzato su questo fronte o possa presentare problemi nell'utilizzo su dispositivi portatili, l'interfaccia mostra un simbolo blu con un punto esclamativo e una breve spiegazione che illustra la situazione.
Come visibile nell'esempio riportato da Tom Warren su X, accanto a un gioco completamente compatibili viene mostrato Keeper che risulta "in gran parte compatibile", ma specificando che l'uso su dispositivi hendheld potrebbe comportare alcuni problemi di ottimizzazione al momento e potrebbe esserci bisogno di aggiustare le impostazioni.