ROG Xbox Ally X e Nintendo Switch 2 tra le migliori invenzioni del 2025 per Time Magazine

In questo caso abbiamo a che fare con la sezione dedicata alle invenzioni della sezione Time100, che raccoglie quei dispositivi e prodotti considerati più brillanti tra quelli usciti nel corso dell'anno.

Le "migliori invenzioni" vengono raccolte in una classifica annuale da Time Magazine, rappresentando una vera e propria tradizione come quella sulle persone più influenti o cose simili, soprattutto nella parte finale dell'anno quando è tempo di trarre conclusioni sull'andamento di vari settori dell'industria o della cultura.

Una curiosità è emersa nelle ore scorse dalla stampa generalista di alto profilo in USA, con il Time Magazine che ha inserito Nintendo Switch 2 e ROG Xbox Ally X nella sua classifica delle migliori invenzioni del 2025 , a dimostrazione di una certa attenzione sviluppata dalla stampa per la nuova tendenza al gioco portatile.

Il segno di una nuova tendenza alla portabilità?

In particolare, Time Magazine loda il ROG Xbox Ally X, ovvero la versione più potente e costosa del nuovo dispositivo portatile sviluppato da ASUS e Microsoft, considerato una delle migliori soluzioni in questo ambito specifico uscite di recente.

Interessante il fatto che la rivista lo inserisca all'interno di una nuova tendenza, ovvero quella del gioco portatile, che potrebbe rivelarsi di una certa importanza nel prossimo futuro, come dimostrano i diversi dispositivi prodotti in questo ambito e anche l'interesse dimostrato da produttori come Sony e Microsoft.

"Le abitudini di gioco sono diventate più portatili e ROG Xbox Ally X è la risposta di ASUS e Microsoft a questa tendenza".

Nonostante il prezzo piuttosto alto, ROG Xbox Ally X è andata esaurita in poche ore al lancio e i bagarini se ne stanno già approfittando con prezzi da capogiro.

All'interno del medesimo trend si inserisce anche la scelta di Nintendo Switch 2, che viene definito il blockbuster delle console, perfezionando ulteriormente quanto fatto dalla console precedente, che ha di fatto reso mainstream il gaming in portabilità.

La nuova console Nintendo aggiunge potenza e capacità grafica alle caratteristiche della macchina precedente, confermando comunque l'impegno della compagnia in questa specifica visione del gioco in ubiquità.

Aggiornato con le informazioni relative alla presenza di Nintendo Switch 2 nella lista.