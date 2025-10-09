Il nuovo trailer di Invincible VS presenta Cecil Stedman alla New York Comic Con

Invincible VS, provato il picchiaduro tecnico e violento della serie animata

Utilizzando le sue tantissime risorse, naturalmente: un potente fucile a energia, il dispositivo per il teletrasporto , la possibilità di chiamare all'attacco numerosi eroi e di "intrappolare" l'avversario in una stanza priva di riferimenti e piena di cyborg assassini.

Il nuovo trailer di Invincible VS presenta Cecil Stedman , il direttore della Global Defense Agency, che farà parte del roster del picchiaduro a incontri basato sull'opera di Robert Kirkman. Come potrà mai competere con Mark e gli altri personaggi del gioco?

Visivamente notevole

Fin dall'annuncio dello scorso giugno, Invincible VS ha messo in campo una grafica davvero notevole, che sfrutta il cel shading per riprendere in maniera estremamente fedele lo stile della serie animata di Invincible.

Il trailer dedicato a Cecil Stedman non fa che confermare la grande cura che gli sviluppatori del gioco hanno messo nella realizzazione dei vari protagonisti, delle loro animazioni e degli scenari che fanno da sfondo alle spettacolari battaglie tre-contro-tre.

L'uscita di Invincible VS è attesa per un non meglio precisato 2026, nelle versioni PC, PS5 e Xbox Series X|S.