Ghost of Yotei è il lancio first party migliore su PS5 da Marvel's Spider-Man 2, dicono le stime

Pur in assenza di dati ufficiali, le vendite di Ghost of Yotei sono state stimate da un analista e sembra che il titolo di Sucker Punch sia il lancio first party migliore su PS5 dai tempi di Marvel's Spider-Man 2.