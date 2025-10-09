Remedy Entertainment ha annunciato che Control è in arrivo anche su iPhone, iPad, Mac e Apple Vision Pro all'inizio del 2026 con la Ultimate Edition, che come sappiamo include non solotanto il gioco base ma anche le due espansioni.

"Presto potrete visitare la Oldest House su iPhone, iPad e Apple Vision Pro, oltre che su Mac", si legge nel post pubblicato dallo studio finlandese. "Avrete modo di giocare utilizzando un controller oppure di lanciarvi nell'azione ricorrendo ai comandi touch."

"Scoprirete un mondo sconosciuto quando Control approderà su queste piattaforme all'inizio del 2026", conclude l'annuncio di Remedy Entertainment, arrivato effettivamente a sorpresa e privo di ulteriori dettagli.

Annuncio che arriva a pochi giorni dalla conferma dell'aggiornamento di Control su PS5 e Xbox Series X|S che introdurrà la missione con Hideo Kojima e una nuova modalità grafica a 120 Hz.