Resident Evil 7 pare aver venduto un numero ridicolo di copie su iPhone e iPad

Resident Evil 7 su mobile non sta andando benissimo , per usare un'espressione eufemistica. Stando a quanto rilevato da Mobilegamer.biz, partendo dalle stime di Appfigures, il gioco è stato scaricato poco più di 83.000 volte dal giorno di lancio. A preoccupare di più è però il fatto che pare sia stato acquistato circa 2.000 volte .

Questo matrimonio non ha senso

Secondo Appfigures, Resident Evil 7 ha prodotto 28.140 dollari di ricavi, cifra cui va sottratta la fetta di Apple (dovrebbe essere il 30%, ma ci potrebbero essere accordi differenti) per avere i ricavi netti di Capcom. È proprio grazie alle stime sui ricavi che si è dedotto il numero davvero ridicolo di acquirenti del gioco, considerando la serie di cui stiamo parlando e la qualità dello stesso.

Resident Evil 7 è comunque in buonissima compagnia, perché anche altri tripla A, compresi dei Resident Evil, hanno floppato alla grande su iOS, come rilevato a giugno. Parliamo di Resident Evil 4, Resident Evil Village, Death Stranding e Assassin's Creed Mirage. Se vogliamo è un'ulteriore conferma che il mondo mobile fa storia a sé e che non è possibile lanciarci gli stessi prodotti che arrivano su console.

Del resto, come sottolineato allora, di solito gli acquirenti di giochi come quelli citati hanno già un hardware dedicato e non aspettano che escano su mobile per giocarci. Oltretutto si tratta di titoli poco adatti al tipo di fruizione dei giochi mobile, molto più rapida e immediata. Insomma, sembrano essere davvero fuori target.