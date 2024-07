Annunciati i nuovi giochi per Xbox Game Pass della seconda metà di luglio

Microsoft ha annunciato quali saranno i giochi disponibili nella seconda metà di luglio 2024 su Game Pass per Xbox, PC e cloud. Non sono moltissimi ma sono decisamente interessanti e vi terranno lungamente compagnia.

Prima di procedere è giusto ricordare che i contenuti saranno fruibili dagli abbonati a Xbox Game Pass, PC Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate. L'abbonamento Game Pass Core non dà accesso a questi giochi. Giusto anche ricordare che l'annuncio tiene in considerazione le vecchie fasce di abbonamento, quindi non i nuovi prezzi stabiliti da Microsoft, che entreranno in vigore tra qualche mese.