Xbox Game Pass aumenta di prezzo: ecco come e quando cambieranno gli abbonamenti

Microsoft ha annunciato un aumento di prezzo per Xbox Game Pass, apportando una serie di modifiche ai piani di abbonamento che entreranno in vigore a partire da oggi, 10 luglio, per i nuovi membri, e dal 12 settembre anche per le sottoscrizioni precedenti.

L'abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate passerà da 14,99€ a 17,99€ al mese, mentre l'abbonamento a PC Game Pass passerà da 9,99€ a 11,99€ al mese e la sottoscrizione annuale a Xbox Game Pass Core passerà da 59,99€ a 69,99€.

Game Pass per Console non sarà più disponibile e verrà sostituito nei prossimi mesi da Xbox Game Pass Standard, un abbonamento da 14,99€ al mese che però non includerà i giochi al day one ma avrà tutti i vantaggi del Core.

Gli attuali abbonati a Game Pass per Console resteranno tali finché terranno attivo il rinnovo automatico.