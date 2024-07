L'open world di Star Wars Outlaws è stato presentato in video dagli sviluppatori

L'open world di Star Wars Outlaws è stato presentato in video dal creative director del gioco, Julian Gerighty, che insieme agli altri sviluppatori di Ubisoft Massive ha descritto le caratteristiche e le peculiarità di un'ambientazione che non mancherà di affascinare i tantissimi appassionati di Star Wars, e non solo.

"Penso che ci sia voluto così tanto tempo per avere un gioco open world di Star Wars perché, scusate il gioco di parole, costruire un prodotto di questo tipo ha richiesto un impegno... massivo", ha scherzato Steve Blank, director of franchise content and strategy presso Lucasfilm.

"Outlaw fantasy e struttura open world sono stati i due elementi centrali della nostra proposta, perché crediamo che questo tipo di storia abbia davvero bisogno di un'ambientazione aperta per poter vivere e respirare, ed è qualcosa che si combina con il DNA stesso del nostro studio, con il nostro background", ha spiegato il creative director Julian Gerighty.