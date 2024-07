Star Wars Outlaws è diventato "Gold": la data di uscita non sarà rimandata

La data di uscita di Star Wars Outlaws è fissata per il 30 agosto e ora possiamo affermare con certezza che il gioco arriverà in tempo. Ubisoft ha infatti confermato che il videogioco dedicati a Guerre Stellari è diventato "Gold".

Ricordiamo che con il termine "Gold" si intende che il prodotto - in questo caso il videogioco - ha raggiunto la versione definitiva per la stampa dei dischi e l'invio per la pubblicazione digitale sui vari negozio digitali. Ovviamente questo non significa che il gioco non riceverà aggiornamenti e patch già dal lancio, come è tipico, ma solo che Ubisoft ritiene che la versione attuale sia adeguata per la distribuzione.