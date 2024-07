Warhammer 40.000: Space Marine 2 si riempie di salsa di pomodoro con un trailer che celebra la spada a catena

Filo a catena

Il filmato inizia mostrando l'arma in mano a uno space marine, quindi passa su di una serie di sequenze veloci in cui la spada a catena viene impiegata per spappolare diversi nemici. Da notare, oltre al sangue, l'estrema fisicità dei feedback dei colpi, che la renderanno sicuramente un piacere da usare. Per chi non la conoscesse, la spada a catena è una specie di spada lunga con una catena come filo.

Per il resto vi ricordiamo che Warhammer 40.000: Space Marine II uscirà il 9 settembre 2024 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S. Offrirà ai giocatori una campagna PvE dall'alta rigiocabilità, consentendo di scegliere tra sei classi giocabili. Sarà disponibile anche una modalità PvP 6v6 in cui darsi battaglia contro altri avversari umani. Riuscirete a proteggere l'Imperium dai suoi nemici?

Recentemente Saber Interactive ha svelato la durata complessiva di Warhammer 40.000: Space Marine II e ha spiegato come mai la beta del gioco è stata cancellata. Per il resto vi ricordiamo che si tratta di un action molto atteso, seguito di un titolo diventato un vero e proprio culto tra gli appassionati del gioco di Games Workshop.