La durata di Warhammer 40.000: Space Marine 2 è stata rivelata da Saber Interactive

Saber Interactive ha rivelato la durata di Warhammer 40.000: Space Marine 2 nel suo ultimo post su Steam: stando alle parole degli sviluppatori, la campagna ci impegnerà all'incirca per dodici ore, con la possibilità di affrontare l'avventura in solitaria oppure in cooperativa con altri due giocatori.

La storia si svolgerà un secolo dopo gli eventi dell'originale Warhammer 40.000: Space Marine e vedrà il ritorno di Demetrian Titus, che nel frattempo è stato retrocesso a luogotenente. Come mai? Probabilmente anche questo ha a che fare con la trama del primo capitolo, e in particolare la sua conclusione.

Titus si muoverà sul campo di battaglia insieme a due fedeli compagni Ultramarine, vale a dire Chairon e Gadriel: il dinamico trio dovrà liberare il pianeta Kadaku dall'invasione di orde di feroci Tiranidi, nell'ambito di uno scontro che si preannuncia davvero spettacolare.