Concord si mostra con un nuovo video di gameplay: è un mix fra Destiny e Overwatch

Il nuovo video di gameplay di Concord pubblicato da Game Informer include circa sette minuti di azione in-game tratti dallo sparatutto cinque-contro-cinque, sviluppato da Firewalk Studios in esclusiva per PS5 e PC.

Un mix fra Destiny e Overwatch, secondo la testata americana, Concord è un titolo davvero divertente e dotato di un indubbio potenziale: per ora tutte le sensazioni sembrano positive e si guarda dunque con entusiasmo alla data di uscita, fissata al prossimo 23 agosto.

Le impressioni preliminari di Game Informer appaiono dunque in netta controtendenza rispetto all'accoglienza a dir poco tiepida che il pubblico ha riservato al progetto, presentato ufficialmente nel corso dell'ultimo State of Play.