Concord: tutto quello che sappiamo del nuovo sparatutto per PlayStation e PC

L'ultimo State of Play di Sony ha mostrato 14 giochi in 30 minuti, ma ne ha dedicati ben 10 a uno in particolare: Concord, un nuovo sparatutto cinque contro cinque a base di eroi sviluppato da Firewalk Studios. L'acquisizione da parte del colosso giapponese di questo studio è avvenuta poco più di un anno fa (aprile 2023) proprio per puntare su questo fps "di nuova generazione", come si legge sul sito. L'uscita è prevista per il 23 agosto 2024, ma i sentimenti della community degli appassionati non si possono definire positivi, almeno per il momento.

L'ambientazione del gioco è la Galassia di Concord in cui i Freegunner (un gruppo di mercenari) cercano di sopravvivere tra un contratto all'altro. "Accettano lavoretti ad alto rischio in giro per i pianeti della galassia dove, inevitabilmente, si ritrovano a scontrarsi contro altri Freegunner alla ricerca dello stesso bottino" ha detto Tony Hsu, studio head di Firewalk. Il gioco rientra certamente nel catalogo dei molti titoli live service che Sony aveva annunciato ed è uno dei pochi ad essere sopravvissuto al grande tagliosopravvissuto al grande taglio, proprio di questi ultimi, risalente a pochi mesi fa.

La produzione sembra assolutamente ad alto budget ma, come in tantissimi hanno imparato sulla propria pelle anche solo nell'ultimo anno, lasciare il segno in questo mercato già sovraffollato sarà molto difficile. Certo, Sony può fare affidamento sulle lezioni impartite da Helldivers 2, il gioco uscirà sia su PS5 sia su PC al lancio per esempio, ma ha già ampiamente dimostrato di essere quantomai riluttante nell'ascoltare le necessità della community.