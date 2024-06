La classifica giochi più venduti su Steam della settimana svela cosa sta appassionando i giocatori PC

Tramite SteamDB abbiamo modo di vedere la lista dei giochi più venduti sulla piattaforma di Valve, calcolata non per numero di unità ma per ricavi in dollari. Nella classifica qui sotto potete vedere la Top 20 che include anche i giochi free to play:

La classifica dei più venduti su Steam senza contare i free to play

Se invece preferite vedere la lista dei giochi che hanno guadagnato di più ma eliminando questi titoli che Steam categorizza come puri free to play (e che quindi hanno guadagno unicamente dalle microtransazioni), la Top 20 si compone come segue:

Steam Deck Call of Duty HQ ELDEN RING Soulmask Call of Duty: Modern Warfare III - BlackCell (Season 4) Rust Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT Red Dead Redemption 2 F1 24 Monster Hunter: World Destiny 2: La Forma Ultima Diablo IV ELDEN RING Shadow of the Erdtree HELLDIVERS 2 Sons Of The Forest Baldur's Gate 3 Dead by Daylight FINAL FANTASY XIV Online Tom Clancy's Rainbow Six Siege Hogwarts Legacy

Ovviamente alcuni dei giochi presenti in questa seconda lista guadagnano comunque denaro tramite le microtransazioni, come ad esempio Tom Clancy's Rainbow Six Siege e Dead by Daylight, ma questa Top 20 permette comunque di farci un'idea un po' più precisa di quali siano i giochi che vendono di più in questo periodo.

Vediamo ad esempio che è riapparso Monster Hunter World, che era precedentemente fuori dalla Top 100: probabilmente queste vendite sono state spinte dalla nuova presentazione di Monster Hunter Wilds.

Precisiamo anche che nel caso di Elden Ring Shadow of the Erdtree si tratta di preacquisti, visto che il gioco di ruolo d'azione di FromSoftware non è ancora stato pubblicato.