iPhone 16 Pro e Pro Max potrebbero avere cornici ancora più sottili

Secondo le ultime voci, Apple è pronta a compiere un ulteriore salto in avanti con i nuovi iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max, riducendo le cornici fino al 40% rispetto ai modelli precedenti. Questa modifica non solo migliorerebbe l'aspetto estetico, ma potenzierebbe anche il rapporto schermo-corpo , rendendo i dispositivi più maneggevoli e confortevoli da utilizzare.

Ricordiamo che i precedenti smartphone, gli iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, avevano rispettivamente 6.1 e 6.7 pollici: nel caso questa scelta di riduzione delle cornici venisse confermata, lo spazio occupato si ridurrebbe lasciando più margine per lo schermo vero e prorio, mossa logica che porterebbe al già citato aumento di 0.2 pollici per dispositivo .

La riduzione delle cornici negli iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max sarebbe possibile grazie all' adozione della nuova tecnologia Border Reduction Structure . Si prevede che i nuovi modelli presenteranno dimensioni dello schermo da 6.3 e 6.9 pollici rispettivamente, il che rappresenta un incremento significativo rispetto agli anni precedenti e segna la prima volta che Apple aumenta la dimensione del pannello in questo modo.

Il prezzo rimarrà lo stesso?

Nonostante l'adozione di questa nuova tecnologia possa implicare un aumento dei costi di produzione, non è ancora chiaro se questo si tradurrà in un aumento dei prezzi al dettaglio per i nuovi modelli. In passato, si è parlato più volte di un possibile aumento dei prezzi per i modelli precedenti, ma queste previsioni non si sono mai materializzate.

Mentre attendiamo ulteriori aggiornamenti e conferme ufficiali da parte di Apple, considerato anche l'arrivo tra qualche giorno del WWDC 2024 vi consigliamo di prendere queste informazioni con cautela. Tuttavia, se le voci si rivelassero confermate, gli iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max potrebbero offrire ai consumatori una nuova esperienza visiva eccezionale, grazie a schermi più grandi e cornici più sottili che definirebbero il nuovo standard per i dispositivi di fascia alta.