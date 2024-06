Atlus Exclusive Showcase 02 ha una data e un'ora: vediamo su quale gioco si focalizzerà

Atlus e SEGA hanno confermato che è in arrivo un "Atlus Exclusive Showcase 02" su YouTube, che si focalizzerà su Metaphor: ReFantazio. La data è l'8 giugno e l'orario è le 03:00 della notte italiana. Non certo un orario comodo per gli appassionati europei.

L'evento arriverà a seguire del Summer Game Fest Showcase del 7 giugno, che inizierà alle 23 ora italiana e durerà circa due ore. Se vorrete seguire tutto in diretta, avrete un paio di ore nel mezzo dello show, ricordando anche che alle 01:00 dell'8 giugno ci sarà il Day of the Devs. In breve, avrete molto da vedere, sempre che accettiate di fare tardi.