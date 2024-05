Apple WWDC 2024: orario e programmi, ci saranno iOS 18 e aggiornamenti sull'IA

L'evento WorldWide Developers Conference di Apple è ormai alle porte e l'azienda di Cupertino ha finalmente condiviso e confermato l'orario del suo keynote del 10 giugno, insieme a un programma completo di ciò che accadrà giorno per giorno.

La conferenza per sviluppatori dell'azienda si svolgerà dal 10 al 14 giugno e il primo giorno sarà dedicato alla presentazione dei suoi prossimi software. L'Apple WWDC si aprirà infatti il 10 giugno con un primo keynote per annunciare iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11 e una serie di altri aggiornamenti software. Potrebbero esserci anche update hardware per i Mac, come avvenuto lo scorso anno, ma non abbiamo ancora dettagli a riguardo. I giorni successivi serviranno agli sviluppatori per familiarizzare con le nuove uscite.

Ma a che ora sarà il primo keynote del 10 giugno? Apple ha confermato che inizierà alle 10:00 AM Pacific Time, ovvero alle 19 ora italiana. Come detto questa sarà l'occasione più probabile per l'annuncio dell'aggiornamento iOS 18 con funzionalità di intelligenza artificiale generativa per iPhone. A seguire, lo stesso giorno, l'azienda presenterà il Platform State of the Union, mentre durante il WWDC dovrebbero anche essere annunciati i vincitori degli Apple Design Awards. Di seguito il sommario delle conferenze come riportate sul sito Apple.

iOS18 sarà al centro del keynote del 10 giugno

Keynote di Apple

10 giugno, ore 19:00 CEST

Il WWDC24 inizia con un primo sguardo agli aggiornamenti rivoluzionari in arrivo sulle piattaforme Apple entro la fine dell'anno. Il keynote sarà disponibile in streaming su apple.com, sull'app Apple Developer, sull'app Apple TV e sul canale YouTube di Apple. La riproduzione on-demand sarà disponibile al termine dello streaming.

Stato dell'Unione delle Piattaforme

10 giugno, ore 22:00 CEST A seguire il keynote, il Platforms State of the Union approfondirà le ultime novità di iOS, iPadOS, macOS, tvOS, visionOS e watchOS, nonché i nuovi strumenti che daranno ulteriore potere agli sviluppatori Apple. Il Platforms State of the Union sarà disponibile in streaming sull'app Apple Developer e sul sito web Apple Developer. Una riproduzione sarà disponibile al termine dello streaming sull'app Apple Developer, sul sito web e sul canale YouTube.

Come potete vedere, Apple trasmetterà l'evento in live streaming su diverse piattaforme: l'evento dedicato agli sviluppatori, per esempio, sarà trasmesso in live streaming su YouTube e sul sito web ufficiale dell'azienda. L'azienda ha inoltre invitato sviluppatori e alcuni rappresentanti dei media a partecipare all'evento presso l'Apple Park di Cupertino, California. Restate quindi sintonizzati con noi per saperne di più su tutte le novità Apple.