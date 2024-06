Il remake di Fallout 2 fa rapidi progressi: vediamo un confronto con l'originale

Inoltre, pare proprio che il classico GDR stia facendo " rapidi progressi ". Questo remake è realizzato con il motore di Fallout 4 e sarà in prima persona, non riprenderà lo stile da vecchio GDR con visuale isometrica dell'originale.

Un Fallout 2 è attualmente in produzione sotto il nome di Project Arroyo, con alle spalle un team di oltre cento persone : per avere un punto di riferimento, il team di Helldivers 2 di Arrowhead Game Studios è composto da circa 100 persone.

Cosa aspettarsi dal remake di Fallout 2

Il responsabile del progetto, Damion Daponte, ha parlato dei progressi di Project Arroyo in un'intervista con The Gamer. "Sono dell'idea di fare come Enderal: Forgotten Stories (una mod di Skyrim con un obiettivo simile) e metterlo su Steam", dice Daponte, "È una piattaforma che tutti hanno. È più facile accedere, aggiornare e installare. È semplicemente più efficiente".

Il team che sta lavorando a Project Arroyo vuole inoltre assicurarsi che tutto sia in ordine per evitare problemi legali. Questo perché Project Arroyo utilizza il motore di creazione di Fallout 4 per reimmaginare Fallout 2 nello stile in prima persona di Bethesda. "Dovremmo definire tutte le specificità con [Steam], fare in modo che sia necessario avere Fallout 2, Fallout 4 e tutti i suoi contenuti scaricabili per ottenerlo e assicurarci che non ci siano problemi legali. Ma vedremo, stiamo ancora valutando. Personalmente propendo per [una pubblicazione su] Steam".

Daponte ha anche discusso se questo potrebbe significare che vedremo Project Arroyo su Steam Deck: "Forse, vedremo. Non so nemmeno se le mod funzionano bene su Steam Deck, a dire il vero. Dovrei chiedere ai miei amici".

Da questo progetto possiamo aspettarci inoltre utilizzerà molti elementi grafici presi direttamente da Fallout: New Vegas. Ci saranno anche le Power Armour e un doppiaggio completo e originale per ogni personaggio. Tutta la musica sarà ricreata per non avere problemi con il copyright, inoltre.

Per il momento non c'è una data di uscita.