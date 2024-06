Fan temono che Sony voglia usare l'IA per Spider-Man Beyond the Spider-Verse: il produttore alla fine risponde

Sony sta sempre più puntando sull'uso dell'IA, come un po' tutte le grandi compagnia tecnologiche. Il problema che questo ha causato una certa ansia in alcuni consumatori, specificatamente preoccupati per il fatto che Spider-Man: Beyond the Spider-Verse possa includere alcune parti create con l' Intelligenza Artificiale generativa .

Le parole del produttore sull'uso dell'IA in Spider-Man: Beyond the Spider-Verse

Miller ha affermato che non sarà mai usata l'Intelligenza Artificiale generativa per Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. L'informazione è stata indicata tramite Twitter, come potete vedere qui sotto, in risposta a un utente che ha chiesto a Sony Animation di "tenere l'IA generativa lontana da Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. L'IA ruba il lavoro alle persone e produce solamente schifezze. Non vogliamo nulla di simile vicino a questo film o qualsiasi altro film, a dirla tutta. Per favore tenetela lontana dalla produzione dei film. Grazie."

Il produttore ha quindi detto: "Non c'è e non ci sarà mai un'IA generativa in Beyond the Spider-Verse. Uno degli obiettivi principali dei film è quello di creare nuovi stili visivi che non sono mai stati visti in un film in computer grafica, non di rubare il risultato di una media di prodotti copiati dagli sforzi di altri artisti."

Precisiamo nuovamente che il discorso è legato all'uso dell'IA generativa. Il team di Spider-Verse ha usato alcuni strumenti di machine-learning per aiutare gli artisti, invece che sostituirli. Potete vedere i dettagli nel video ufficiale qui sotto.

Ricordiamo infine che Spider-Man: Beyond the Spider-Verse non ha ancora una data di uscita. Inizialmente era previsto per il marzo 2024, ma è stato rimandato nel mezzo degli scioperi SAG-AFTRA. Tutto ciò che sappiamo è che Spider-Man: Beyond the Spider-Verse avrà una conclusione "soddisfacente".