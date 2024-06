Il gioco di Wonder Woman sarà ripresentato presto? Un noto giornalista dà alcune brutte notizie

I giochi dedicati ai supereroi sono sempre più centrali nel mondo videoludico e uno di quelli in arrivo è quello di Wonder Woman in sviluppo presso Monolith Productions. Quando potremo scoprire di più su di esso? Secondo i più recenti rumor, non molto presto.

Il rumor sui problemi di Wonder Woman

L'informazione viene da Greg Miller di Kinda Funny, condivisa nel podcast che potete vedere qui sotto. Di norma Miller non è un insider, ma è certamente una persona connessa all'industria dei videogiochi e questo piccolo rumor potrebbe essere corretto, sebbene come sempre sia meglio prendere tutto con le pinze.

Miller ha sentito dire da un insider che il gioco di Wonder Woman è in uno stato "travagliato" e probabilmente non si vedrà tanto presto, perché non crede che sia "pronto per una presentazione".

"Nell'ultimo anno, perché non voglio essere ambiguo, ho parlato con un insider che mi ha detto: 'Questo gioco ha dei problemi'. Non dirò altro. Quindi, non nutro la speranza che sia in grado di mostrare qualcosa. [...] Penso che non sia al punto giusto, non credo che sia pronto per una presentazione".

Wonder Woman con il suo lazo

In altre parole, Wonder Woman - che è stato annunciato nel dicembre 2021 - non sarebbe tanto in pericolo di cancellazione, quanto semplicemente non pronto per uno show come il Summer Game Fest.

Ricordiamo che questo titolo d'azione un videogioco d'azione per giocatore singolo costruito attorno al Nemesis System proprietario di Monolith Productions, già visto nei videogiochi La Terra di Mezzo: L'ombra di Mordor e L'ombra della guerra. Questo sistema crea in modo dinamico i nostri nemici anche a seconda delle azioni da noi compiute: se ci facciamo sfuggire un avversario in una lotta, questo può tornare più potente e ricordando quando è scappato o quando ci aveva eliminato.