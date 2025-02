Wonder Woman era un gioco bellissimo da vedere, rivela una autrice

La celebre autrice Gail Simone ha dichiarato che Wonder Woman era un gioco bellissimo da vedere, con tutte le carte in regola per diventare uno straordinaria trasposizione dedicata a questo personaggio.

"Qualcuno ha già rivelato altrove che sono stata ingaggiata come consulente per il gioco di Wonder Woman, dunque il mio ruolo non è più un mistero e voglio approfittare dell'occasione per dire un paio di cose importanti su questo titolo e sul team che lo ha realizzato", ha scritto Simone.

"Mi è stato chiesto di fare da consulente a lungo termine e ne sono stata entusiasta, visto che era un mix perfetto delle cose che adoro: Wonder Woman, i videogame e uno dei miei studi preferiti, Monolith, che ha realizzato i giochi di Mordor (vincitori di premi come Game of the Year), di cui ero completamente dipendente."

"Wonder Woman era splendido e ampissimo, bellissimo da vedere. Non posso fornire dettagli per vari motivi, ma è stato fatto ogni sforzo per renderlo non solo un grande gioco, ma un grande gioco di Wonder Woman. Un'avventura epica, da mostrare con orgoglio."