Amazon ha annunciato la serie TV di Like a Dragon: Yakuza, vediamo data di uscita e tutti i dettagli

L'annuncio è avvenuto in una conferenza stampa all'Hotel Gajoen Tokyo. Al momento non è disponibile un trailer, ma poco sotto potete vedere la locandina della serie TV pubblicata su Twitter.

RGG Studio e Amazon hanno annunciato che questo autunno è in arrivo una serie TV basata sulla serie di videogiochi Like a Dragon: Yakuza . Seguirà gli eventi del primo gioco e avrà come protagonista il noto Kazuma Kiryu.

La data di uscita, gli episodi e i dettagli sulla serie TV di Like a Dragon: Yakuza

Like a Dragon: Yakuza comprenderà sei episodi ed è diretta da Masaharu Take, meglio conosciuto per la serie drammatica The Naked Director. Prodotta in Giappone, la serie ha come protagonista il popolarissimo attore teatrale giapponese Ryoma Takeuchi nel ruolo di Kazuma Kiryu.

La serie live-action si basa su una sceneggiatura originale liberamente ispirata al primo gioco della serie, Yakuza, del 2005. Sarà ambientata principalmente nel quartiere dei divertimenti di Kamurocho, basato su quelli dei giochi, e seguirà Kiryu e tre dei suoi amici d'infanzia in due periodi temporali, il 1995 e il 2005.

Il protagonista Kiryu è descritto nel comunicato stampa dello show come un "temibile e impareggiabile guerriero della Yakuza con un forte senso della giustizia, del dovere e dell'umanità", e la storia tratterà le ripercussioni delle sue azioni nei due periodi temporali. Takeuchi ha dichiarato che lo show includerà "intense scene di combattimento". Nel videogioco i combattimenti corpo a corpo sono al centro del gameplay, quindi possiamo aspettarci intense scazzottate e magari anche qualche scena più sopra le righe.

Like a Dragon: Yakuza (da non confondere con il videogioco Yakuza: Like a Dragon) sarà disponibile su Amazon Prime Video in oltre 240 Paesi e territori in tutto il mondo, pubblicato in due lotti il 24 ottobre e il 1° novembre 2024.