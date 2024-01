Spider-Man: Beyond the Spider-Verse avrà una conclusione 'soddisfacente'

Spider-Man Into the Spider-Verse e Spider-Man: Across the Spider-Verse sono stati due dei film più amati degli ultimi anni dedicati all'Uomo-Ragno e il pubblico non vede l'ora di scoprire come si concluderà la storia con Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. Cosa possiamo aspettarci? Secondo Phil Lord, produttore, la trilogia finirà in modo soddisfacente.

Le sue parole provengono da un'intervista con Deadline avvenuta durante le premiazioni dei Golden Gloves

Lord ha detto: "Sarà una conclusione molto soddisfacente. Si addentra ancora di più emotivamente nelle relazioni tra Miles, Gwen, Peter B. e i genitori di Miles".