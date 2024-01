Xbox Network cancellerà le vostre catture a brevissimo: salvatele prima che sia tardi

Xbox, tempo fa, ha svelato di aver deciso di voler alleggerire il carico sui propri server liberando un po' di spazio. Come? Eliminando le registrazioni video e le immagini salvate dei giocatori Xbox. A partire dal 9 gennaio 2024, tutti i contenuti che avete salvato su Xbox Network e che sono più vecchi di 90 giorni saranno automaticamente eliminati.

Se quindi usate lo spazio su Xbox Network per tenere al sicuro le vostre catture su console, vi ricordiamo che dovete verificare quali sono troppo vecchie e sono a rischio di cancellazione.

Un modo per assicurarsi di non perderle e fare in modo che siano salvate direttamente su Xbox. Nel caso nel quale non abbiate abbastanza spazio sulla console o non vogliate occuparne troppo con le catture, potete spostare il tutto su uno spazio di archiviazione esterno, come un HDD o una chiavetta USB. Potete in alternativa caricarle anche su OneDrive.