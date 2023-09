Xbox cancellerà video e immagini salvati su Xbox Network dopo 90 giorni

Microsoft ha annunciato che a partire da oggi l'Xbox Network gestirà in modo nuovo le catture videoludiche avvenute tramite la console. Le catture presenti su Xbox Network saranno cancellate dopo 90 giorni. Se si vuole salvare le proprie clip o gli screenshot, è necessario spostale dall'Xbox Network e spostarle su OneDrive o su una memoria esterna. L'app catture segnalerà quali sono i video e le immagini che stanno per essere cancellati.

Sarà anche possibile impostare la vostra console Xbox per fare in modo che tutte le future catture vengano direttamente caricate su OneDrive, così non rischiare più che vengano cancellate. Su PC, ricorda Microsoft, potete usare Microsoft Clipchamp video editor per creare video con le clip salvate su One Drive.